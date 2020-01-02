https://static.news.ru/photo/e00b9886-2d5e-11ea-bba0-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жители двух микрорайонов Омска остались без воды. Причина ЧП — авария на коммунальных сетях, передают представители местного водоканала.
Из-за повреждения коммуникаций перебои со снабжением испытывают более 20 зданий. Рабочие ведомства уже начали ремонтировать магистраль, пишет «Интерфакс».
В один из микрорайонов пригнали автоцистерну с питьевой водой. Машина будет курсировать по городу исходя из просьб граждан. Экстренные службы обещают ликвидировать неполадки к 20:00 по местному времени.
Ранее NEWS.ru сообщал, что как минимум две трети жителей Новороссийска остались без водоснабжения в результате аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщили в муниципальном предприятии «Водоканал».
Прорыв трубы произошёл в Крымском районе Краснодарского края. Там также 30 тысяч человек вынуждены оставаться без воды.