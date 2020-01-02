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Два любителя острых ощущений отважились спрыгнуть с парашютами с балкона 24-го этажа жилого дома в Красноярске. Обошлось без происшествий и травм.

Оба экстремала благополучно спланировали на землю, передаёт Life. Экипировка также не подвела — купола вовремя раскрылись. Ранее NEWS.ru сообщал, что около 20 руферов пробрались на крышу 60-этажного небоскрёба «Империя» в...