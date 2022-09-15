Жители Бурятии собрали урожай овощей-уродцев Дачники Бурятии собрали необычный урожай гигантской фасоли и уродливых помидоров

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Дачный огород

Дачники в Кабанском районе Бурятии собрали со своих грядок в этом году необычный урожай полуметровой спаржевой фасоли, огромного репчатого лука и уродливых помидоров, сообщает «МК в Бурятии». Как уверяют жители, ничем особенным они растения не удобряли.

Фасоль выросла в 53 см, но обычно она вырастает чуть тоньше и немного короче простого карандаша, а тут на всех трёх кустах выросли «змеи». Ничем особенным я их не поливала, — рассказала местная жительница.

Другая дачница вырастила луковицы весом около килограмма. Как это получилось, хозяйка не понимает. Женщина отметила, что сажает луковицы подальше друг от друга — на 20–30 см, иначе корни, соприкасаясь, отравляют друг друга.

На даче Марии Буркиной из Каменска выросли подсолнухи высотой почти пять метров, а у Марии Низовцевой на огороде в Большой Речке — необычные помидоры уродливых форм.

Житель подмосковных Луховиц Андрей Гусев ранее вырастил самую большую тыкву в Московской области, а возможно, и в России. Это станет известно после ее итогового взвешивания на фестивале гигантских тыкв в Ульяновске. Плод был назван Атлантой, он весит более 800 кг. Гусев уже не первый год выращивает гигантские овощи и рассказал, что рад развитию спорта по выращиванию гигантских плодов в России.