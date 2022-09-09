В Подмосковье вырастили гигантскую тыкву весом 800 кг

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Житель подмосковных Луховиц Андрей Гусев вырастил самую большую тыкву в Московской области, а, возможно, и в России. Это станет известно после ее итогового взвешивания на фестивале гигантских тыкв в Ульяновске, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Плод был назван Атлантой, он весит более 800 кг. Гусев уже не первый год выращивает гигантские овощи и рассказал, что рад развитию спорта по выращиванию гигантских плодов в России.

Раньше я вообще как будто один был во всей стране, кто выращивает овощи таких размеров. Сейчас вот появился конкурс в Ульяновске, в котором победитель получает 300 тысяч рублей. Это очень мотивирует. И теперь мне хотя бы есть, с кем конкурировать, — рассказал фермер.

Он рассказал, что по условиям конкурса, участники должны отправлять жюри результаты взвешивания тыкв каждую неделю. По словам Гусева, на втором месте по весу после его Атланты находится тыква около 500 кг. Фермер рассказал, что еще в 2018 году он вырастил плод тыквы весом 645,5 кг, поэтому конкуренции не боится. После того, как тыква Гусева выдержит контрольное взвешивание на фестивале в Ульяновске, она должна отправиться на выставку в Ботанический сад МГУ.

После выставки мы разрежем тыкву и раздадим всем по кусочку. Особенно любят тыкву дети. Мне приятно видеть, как люди наслаждаются плодами моего труда, — рассказал фермер.

Главный агроном Тимирязевской академии Владимир Викулов ранее рассказал, как выращивать овощи-гиганты. По его словам, важно подобрать правильный сорт овоща и выбрать правильное место посадки — с хорошим освещением и с набором необходимых микроэлементов в почве. Также важно обеспечить растение достаточным количеством воды и подкормками, вовремя обрезать побеги. Вырастить что-то большое из семян обычного сорта можно, но крайне маловероятно, отметил агроном. Соблюдая все условия, удастся увеличить плод только в полтора-два раза.