Жители Белгородской области сообщили о взрывах в небе

Фото Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Жители Белгородской области в социальных сетях сообщили об очередных взрывах в небе. По предварительным данным, сработала система ПВО, передаёт Telegram-канал Белгород №1.

Что было: два громких звука с неба. Что на небе: след, характерный после работы ПВО. Что на земле: судя по отсутствию у нас фото и видео последствий, всё спокойно, — говорится в сообщении.

Минувшей ночью очевидцы сообщали, что в Белгороде и по области также была задействована система противоракетной обороны. Информации о сбитых объектах не поступало.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле приграничного села Головчино. По его словам, были повреждены четыре дома, обошлось без пострадавших.