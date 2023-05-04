В Тюменской области произошел сильнейший пожар МЧС привлекло вертолеты к тушению пожара в селе Успенка под Тюменью

Фото: t.me/MCHSTYUMEN72

В Тюменской области загорелось село Успенка, сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС. В ведомстве рассказали, что жителей 30 домов в населенном пункте эвакуировали из-за опасности дальнейшего распространения огня. К тушению пожара привлечены 74 человека и 51 единица техники, а также два вертолета. В Сети появились кадры с места горения.

Поступило сообщение о распространении верхового пожара в районе с. Успенка (Тюменский район, Тюменская область). Из 30 жилых домов этого населенного пункта эвакуированы 79 человек, — говорится в сообщении МЧС.

Позднее в ведомстве уточнили, что из-за ветра огонь перекинулся на 13 жилых строений в Успенке. Ввиду опасности дальнейшего распространения огня были эвакуированы 45 постояльцев из местного дома престарелых, а также 370 детей из психдиспансера. Существует угроза дальнейшего распространения пожара.

По словам местных жителей, которые приводит Telegram-канал «Осторожно, новости», зарево и дымовая завеса видны за 10 километров от поселка. В самом селе невозможно дышать, жители передвигаются в медицинских масках, а по селу ездит автомобиль с громкоговорителем. Жителям населенных пунктов Ушаково, Перевалово, Зубарево, Гусево советуют внимательно слушать информацию от местных органов власти.

Ранее стало известно, что только 3 мая пожарные потушили 96 лесных очагов огня в 20 различных регионах России. По данным организации, общая площадь прохождения огня составила 11 044 га. По состоянию на 00:00 4 мая экстренные службы продолжали тушить 69 лесных пожаров в 12 субъектах РФ. Пожароопасный сезон открыт в 81 субъекте страны, режим ЧС введен в пяти, особый противопожарный режим — в 52 субъектах.