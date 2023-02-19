Жителей пригорода Артемовска срочно эвакуируют Мэр Шахтерска сообщил об эвакуации жителей пригорода Артемовска

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Эвакуация мирных граждан

Жителей населенных пунктов под Артемовском в срочном порядке эвакуируют, сообщил мэр Шахтерска в Донецкой Народной Республике Александр Шатов. По его словам, эвакуированные разместятся в самом Шахтерске, местные власти готовят для них кров, передает ТАСС.

Из предместий Артемовска эвакуируют местных жителей. Их везут к нам, — подчеркнул Шатов.

Ранее военкор Евгений Поддубный рассказал, что украинским военным придется в скором времени «выскакивать из Артемовска из-за активного продвижения российских войск». Он уточнил, что сейчас украинское военное командование старается не отправлять свежих солдат на линию соприкосновения, однако в скором времени находящиеся в Артемовске украинские военнослужащие могут попасть в окружение солдат ВС РФ.

Также он добавил, что положение российских военных на линии фронта складывается успешно. По его словам, Вооруженные силы России постоянно берут под свой контроль новые территории под Артемовском.

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин ранее сообщил о срочной эвакуации командования группировки войск ВСУ из Артемовска. Он подчеркнул, что все главные в город дороги находятся в зоне наблюдения российской артиллерии, благодаря чему пути снабжения ВСУ затруднены.