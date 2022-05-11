Жители Новосибирска раскритиковали в соцсетях двух школьниц, которые гуляли по городу в чулках и очень коротких шортах. Пользователей сети возмутил слишком откровенный наряд девушек, пишет Сиб.фм.
Октябрьский район. Коротко о том, как одевается сейчас молодняк, — пожаловался автор снимка.
Некоторые пользователи сети заступились за девушек и отметили, что они могут одеваться так, как им заблагорассудится. Однако многие назвали такую манеру одеваться провокационной и осудили школьниц за слишком откровенный наряд. При этом некоторые пользователи отнеслись к данной проблеме с юмором.
«Ну, хоть не разделись», «Просто забыли юбки надеть, молодёжь рассеянная», «Да заболтались... И про юбки забыли», — написали комментаторы.
Ранее стилист и основатель сервиса по подбору и доставке одежды Ольга Ким заявила, что некоторые вещи никогда не выйдут из моды, так как они являются вечными. Речь идёт о белой рубашке, прямых джинсах, классических лоферах, шейных платках, а также базовом пальто в оттенке кэмел.