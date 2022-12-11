Жителей ДНР призвали оставлять открытыми двери подъездов и убежищ Пушилин призвал жителей ДНР оставлять открытыми двери подъездов и убежищ

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал местных жителей оставлять открытыми двери подъездов и бомбоубежищ. В своем Telegram-канале он объяснил, что эти меры следует принять для быстрого перемещения в безопасное место на случай обстрелов.

Проехал по центру столицы республики, проверил состояние нескольких убежищ. Где-то они открыты, где-то под замком. То же самое с подъездными дверьми. <...> Открытые двери подъездов и убежищ — цена чьей-то жизни. Давайте примем эти очень простые меры предосторожности! — написал Пушилин.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил NEWS.ru, что в России необходимо проверить все бомбоубежища. Он добавил, что, возможно, стоит разработать систему проверки и для частных бункеров, ее можно будет осуществлять по согласованию с владельцем.

Колунов добавил, что если граждане захотят построить свое бомбоубежище, то они могут сделать это на собственных земельных участках, на территории домовладений. При этом необходимо понимать, что это сооружение, к которому предъявляется целый перечень требований.

Как рассказал NEWS.ru полковник в отставке и военный обозреватель Виктор Литовкин, бомбоубежища являются важнейшим элементом защиты жизни и здоровья граждан, они должны быть готовы «на всякий случай». По его словам, укрытия могут понадобиться не только во время войны. Речь также идет о землетрясениях, наводнениях и техногенных катастрофах. Литовкин добавил, что в 1990-е годы бомбоубежища были распроданы.