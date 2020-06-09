Жителей Бурятии завлекают на голосование за поправки розыгрышем квартиры

https://static.news.ru/photo/4c9bc0ac-aa55-11ea-be91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Улан-Удэ 1 июля, в день голосования за поправки в Конституцию, среди людей, отдавших свой голос, будет разыгрываться квартира в новом доме. Об этом сообщил управляющий директор АО «Улан-удэнский авиационный завод» Леонид Белых. Мужчина также занимает пост председателя Бурятского машиностроительного союза, который и предоставит жилплощадь.

Как сказал Белых, розыгрыш квартиры решили устроить, чтобы людям «энергичнее на участки шагалось». По словам директора завода, инициатива была принята с пониманием важности предстоящего события.

Каждый проголосовавший станет участником викторины, в ходе которой будут разыграны ценные призы. Главный из них — квартира в новостройке, которую один из местных жителей получит обязательно.

Желаю всем удачи и жду приглашения на новоселье, — приводит слова Белых «МК в Бурятии».

Как ранее писал NEWS.ru, в России усилилась агитационная кампания за участие в голосовании по поправкам в Конституцию. В регионах помимо традиционных уловок, призванных завлекать на выборы (фестивали, ярмарки, голосования по местным вопросам), начали устраивать лотереи и викторины.

Так, в Красноярском крае среди участников голосования будут разыгрывать смартфоны, автомобили и квартиры. В Вологодской области в призовом фонде также машины и телефоны, а ещё, лодки, электроинструменты и телевизоры.