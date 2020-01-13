Безработный житель Вологды хотел продать в Сети монету времён нацистской Германии. К объявлению он добавил изображение «запрещённой символики».
Из-за этого сотрудники полиции оформили на мужчину протокол о демонстрации нацистской символики в Интернете (часть 1 статьи 20.3 КоАП),
Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Путин подписал закон, смягчающий наказание за демонстрацию нацистской символики. Документ позволяет использовать символику и атрибутику Третьего рейха в произведениях науки, литературы и искусства.
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