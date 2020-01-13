https://static.news.ru/photo/81f2118e-3601-11ea-b267-fa163e074e61_660.jpg Фото: Harald Theissen/imageBROKER.com/Global Look Press

Безработный житель Вологды хотел продать в Сети монету времён нацистской Германии. К объявлению он добавил изображение «запрещённой символики».

Из-за этого сотрудники полиции оформили на мужчину протокол о демонстрации нацистской символики в Интернете (часть 1 статьи 20.3 КоАП), говорится на сайте управления МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу. Гражданину грозит арест на срок до 15 суток.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Путин подписал закон, смягчающий наказание за демонстрацию нацистской символики. Документ позволяет использовать символику и атрибутику Третьего рейха в произведениях науки, литературы и искусства.