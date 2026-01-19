Житель Саратова получал доступ к «Госуслугам» с помощью купленных сим-карт

Житель Саратова использовал купленные сим-карты, чтобы восстановить доступ к «Госуслугам» предыдущих владельцев, сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД. Суд вынес обвинительный приговор.

В ведомстве рассказали, что, получив доступ к персональным данным на сайте, мужчина оформлял микрозаймы и кредитные карты. Полиция установила причастность к 11 эпизодам — общая сумма ущерба составила более 170 тыс. рублей.

Марксовский городской суд посчитал собранные доказательства достаточными для признания мужчины виновным. Ему назначили 350 часов обязательных работ, а также штраф в размере 150 тыс. рублей, весь ущерб ему также придется возместить.

Ранее бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский рассказал, что в случае обнаружения у себя чужих займов в кредитной истории следует обратиться в банк и полицию. После подачи заявления в полицию о мошенничестве нужно получить талон-уведомление, который станет ключевым документом для защиты прав.