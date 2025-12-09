ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 11:49

Житель Саратова оформил кредитку на родственника и перевел деньги себе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Саратове местный житель оформил кредитную карту на родственника и перевел деньги себе, сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на пресс-службу МВД региона. Сумма кредита составила 500 тысяч рублей.

Сообщается, что мужчину доставили в отдел полиции. Он полностью признал вину и рассказал, что уже успел потратить деньги.

Против жителя Саратова возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество»). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и обязан соблюдать надлежащее поведение.

Ранее адвокат Владислав Шведченко рассказал, что если на ваше имя оформили кредит мошенники, решающими станут первые дни после обнаружения проблемы. По его словам, ни при каких условиях не следует вносить даже частичную оплату по займу, который оформили мошенники.

