Житель Новосибирска утонул на глазах у детей и жены 38-летний мужчина утонул на протоке реки Обь в Новосибирске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

38-летний мужчина утонул на протоке реки Обь в Новосибирске, сообщает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на очевидца. По информации канала, в момент гибели он находился на реке вместе с женой и детьми. По факту произошедшего проводится проверка.

По данным канала, трагедия произошла вечером 12 июля в Первомайском районе города.

Это произошло недалеко от остановки «Звездная» вниз к реке, по спуску к СНТ и прямо. Там котлован, место, где он соединяется с Обью, называется перешеек. Глубина-то небольшая. Произошло все так быстро, никто ничего не понял. Утонувший молодой человек был с женой и детьми, — рассказала собеседница.

Ранее сообщалось, что на реке Ангара житель Усолья-Сибирского утонул на глазах у своей семьи, спасая двух мальчиков. 35-летний Дмитрий Литвинцев отдыхал с сестрой, матерью, женой, сыном и дочерью, когда услышал детские крики о помощи. Сестра погибшего рассказала, что мужчина ушел под воду, когда вытаскивал подростков из воды.