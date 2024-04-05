Житель Мурино «постучал» шумному соседу в окно топором Житель Мурино ударил топором в окно соседу из-за нелюбви к музыке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Мурино местный житель «постучал» в окно соседу топором. Как рассказал NEWS.ru молодой человек Денис, агрессию могло вызвать то, что иногда он слушает музыку. По его словам, мужчина в тот день был пьяный. На место происшествия вызвали полицию, также приезжали хозяева квартиры. Заявление уже написано, отметил Денис.

Он также рассказал, что до этого приходила жена соседа: она кричала и стучала в дверь. Однако в тот день все было тихо, молодой человек слушал музыку в наушниках, поэтому даже не слышал, что к нему кто-то стучался. Денис добавил, что у соседей, которые били топором в окно, к нему личная неприязнь.

Сосед был пьяный. Вызывали полицию, приехали хозяева квартиры. Заявление уже написано. Агрессию могло вызвать то, что днем иногда слушаю музыку. Его жена тоже приходила, кричала, долбилась в дверь. Но когда это произошло, все тихо было, даже музыку слушал в наушниках, поэтому не сразу услышал, что долбят в дверь. Хозяева квартиры спрашивали у других соседей, не мешаю ли я им. Сказали, что нет, никто ничего не слышит. У соседей, которые стучали топором в окно, ко мне какая-то неприязнь и к моей музыке. Сегодня все спокойно, окно целое, — рассказал Денис.

Жители Геленджика ранее написали заявление в полицию с просьбой наказать мужчину, который стрелял по собакам из пневматической винтовки. Тот пинал животных и стрелял по ним как минимум два дня подряд. Очевидцы утверждают, что собаки не были бродячими.