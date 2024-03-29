Жители Геленджика намерены наказать отстреливающего собак соседа Kub Mash: жители Геленджика просят наказать стрелявшего по собакам соседа

Жители Геленджика написали заявление в полицию с просьбой наказать соседа, который стрелял по собакам из пневматической винтовки, пишет Telegram-канал Kub Mash. По данным канала, мужчина пинал животных и стрелял по ним, как минимум два дня подряд. Очевидцы утверждают, что собаки не были бродячими, уточняется в публикации.

Ранее в поселке Новое Доскино Нижегородской области разгуливал мужчина с ружьем и стрелял по животным. На кадрах видно, как человек передвигается вдоль дороги с оружием в правой руке. При этом на видео не запечатлено, как мужчина производит выстрелы. Делом занялись полицейские.

Тем временем жителю деревни Малая Камарчага Красноярского края грозит реальный срок до пяти лет за нападение с ножом на соседскую собаку. Мужчина не меньше шести раз ударил животное. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным с применением садистских методов.

Ранее водитель на внедорожнике переехал насмерть бездомную собаку на Кружевной улице в Краснодаре. На записях с камер видеонаблюдения видно, что автомобилист сделал это намеренно. Неравнодушные жители установили его личность и намерены обратиться в полицию.