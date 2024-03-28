Красноярцу грозит реальный срок за нападение с ножом на соседскую собаку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жителю деревни Малая Камарчага Красноярского края грозит реальный срок от трех до пяти лет за нападение с ножом на соседскую собаку, сообщает KP.RU со ссылкой на прокуратуру Красноярского суда. Как уточнили в ведомстве, мужчина не меньше шести раз ударил питомца. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным с применением садистских методов.

Как уточнили в прокуратуре, в конце февраля мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и решил пойти к соседям в гости. Он зашел к ним на участок и предложил выпить, но ему отказали. На выходе сосед заметил собаку и вспомнил, что пес месяц назад укусил его за ногу. Тогда подозреваемый решил отомстить собаке и ударил ее несколько раз ножом. После этого он позвонил ее хозяйке и позвал ее проверить состояние животного.

Питомца сразу же отвезли в ветеринарную клинику. На резаные раны наложили швы. Собака выжила, но теперь за ней нужен тщательный уход.

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