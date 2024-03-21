Целящийся в животных неизвестный мужчина с ружьем напугал нижегородцев Ni Mash: в Новом Доскино гуляет неизвестный мужчина с ружьем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В поселке Новое Доскино Нижегородской области разгуливает неизвестный мужчина с ружьем, пишет Telegram-канал Ni Mash. По информации канала, незнакомец напугал местных жителей, предварительно, они заметили его стреляющим по животным.

Канал поделился кадрами с места инцидента. На них человек прогуливается вдоль дороги с оружием в правой руке. При этом на видео не запечатлено, как мужчина производит выстрелы. Журналисты сообщают, что в поселок выехали полицейские и спасатели.

19 марта сообщалось, что неизвестный злоумышленник выстрелил дробью в бездомную собаку в деревне Малое Карлино Ленинградской области. В теле дворняжки насчитали около 20 дробин. Тяжелораненую собаку обнаружили местные жители и немедленно начали оказывать ей медицинскую помощь.

В ветеринарной клинике врачи выяснили, что у животного повреждены задние лапы и спинной мозг. При рентгеновском исследовании в голове и позвоночнике собаки, которую назвали Мартой, нашли дробины. Позже стало известно, что собака скончалась.

До этого в Джанкое мужчина застрелил бездомную собаку на глазах у детей. Зоозащитники рассказали журналистам, что собака была стерильна и обработана от паразитов. Местные жители прозвали пса Фродо за его небольшой рост. По словам волонтеров, люди подкармливали собаку.