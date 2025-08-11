Житель Кубани спел украинские песни на дне рождения и попал под следствие На Кубани мужчина привлечен к ответственности за исполнение украинских песен

Житель хутора Бараниковского Славянского района Кубани был привлечен к административной ответственности за исполнение украинских песен на дне рождения, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Мужчина был обвинен в мелком хулиганстве после того, как следствие обнаружило видео с его участием.

В хуторе Бараниковском Славянского района сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с участковыми уполномоченными полиции задержан 39-летний местный житель. Мужчине придется ответить за скандальное видео, на котором запечатлено, как он с родственницами пел украинские песни. Он привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), — говорится в сообщении.

Помимо статьи за мелкое хулиганство, рассматривается возможность привлечения мужчины по статье 20.3.3 КоАП РФ (за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России).

Ранее Горячеключевской суд Краснодарского края оштрафовал 31-летнюю Маргариту на 30 тысяч рублей за выкрики во время атаки БПЛА ВСУ на станцию Лихая в Ростовской области. По данным источника, ехавшая в поезде Самара — Адлер женщина публично одобряла действия против ВС РФ. При этом во время суда она признала вину и раскаялась.