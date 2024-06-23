Жертвой удара ВСУ на Севастополь могла стать купавшаяся в море пенсионерка

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ATACMS

В результате атаки Вооруженных сил Украины по пляжу в Севастополе могла погибнуть местная жительница, пишет Telegram-канал «Mash на волне» со ссылкой на очевидцев. Они рассказали, что, когда берег поразили осколки ракеты, в море находилась пожилая женщина. Власти города эту информацию не комментировали.

Информация о других погибших на пляже не поступала. Данные о пострадавших в результате атаки украинской армии пока также не уточняются.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что жертвами ударов ВСУ стали три человека. По его данным, погибшими оказались два ребенка и один взрослый. Глава города добавил, что удар ВСУ омрачил светлый праздник Троицы большим горем, и подчеркнул, что противник «исподтишка» атаковал мирное население.

Минобороны России уточнило, что ВСУ открыли огонь по гражданской инфраструктуре Севастополя, применив для этого ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, поставленные США. По данным ведомства, четыре из них были сбиты средствами противовоздушной обороны.

Заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин рассказал, что в городе для помощи пострадавшим достаточно медицинского персонала, медикаментов и запасов крови. Он также поблагодарил власти Крыма и его жителей за готовность оказать поддержку и заверил, что «зло будет наказано».