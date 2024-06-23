Власти Севастополя оценили готовность медпомощи пострадавшим от атаки ВСУ Власти Севастополя: запасов медикаментов для помощи пострадавшим достаточно

В Севастополе достаточно медицинского персонала, медикаментов и запасов крови для помощи пострадавшим от ударов Вооруженных сил Украины, заявил в своем Telegram-канале заместитель губернатора города Александр Кулагин. Он такэе поблагодарил власти Крыма и его жителей за готовность оказать поддержку и заверил, что «зло будет наказано».

Справляемся! Для оказания медицинской помощи всего достаточно: и медикаментов, и медперсонала. Запасов крови также достаточно, — отметил Кулагин.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что жертвами атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь стали три человека. По его данным, погибшими оказались два ребенка и один взрослый. Глава города добавил, что удар ВСУ омрачил светлый праздник Троицы большим горем. Градоначальник подчеркнул, что противник «исподтишка» атаковал мирное население.

Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по гражданской инфраструктуре Севастополя, применив для этого ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, поставленные США. По данным ведомства, четыре из них были сбиты средствами противовоздушной обороны.

Момент удара ВСУ по отдыхающим на пляже Севастополя попал на видео. На опубликованных можно услышать, как один за другим летят снаряды. Люди охватывает паника, и все с криками разбегаются в попытке спастись. Затем видео резко оборвалось.