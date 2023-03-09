«Судный день настал»: женщинам в Липецке на 8 Марта подарили гранаты SHOT: женщинам в Липецке подарили цветы с муляжами гранат Ф-1

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

8 Марта нескольким жительницам Липецка подарили цветы с муляжами гранат Ф-1, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, к подаркам были приложены записки с угрозами, всего их получили пять женщин в разных районах города. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Депутат Липецкого областного совета Иван Косилов заявил, что одну из таких посылок получил его сосед. В дополнение к цветам и муляжу гранаты лежала записка: «Судный день настал». Сам подарок доставил курьер из транспортной компании, отправитель неизвестен.

По данным SHOT, всего в течение дня было доставлено по меньшей мере пять таких подарков. Как утверждает источник Baza, жертвами злоумышленников становились сотрудницы цветочных магазинов, находящиеся в декрете. По версии канала, у преступника могут быть какие-то счеты с женщинами в декрете.

Накануне власти Липецкой области обратились к местным жителям с просьбой не принимать посылки от незнакомцев, поскольку в них могут находиться боеприпасы и записки с угрозами. В правительстве региона уточнили, что за сутки представители спецслужб выезжали к нескольким жителям региона, которым пришли посылки с предметами, похожими на боеприпасы. Граждан призвали в подобных случаях обращаться по телефону 112 и в полицию.