Вата в ухе отправила в кому россиянку В Бурятии женщина впала в кому после самолечения ватой в ухе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Бурятии впала в кому из-за ваты в ухе после самолечения, сообщили в региональном Минздраве. По информации ведомства, женщина пыталась справиться с отитом.

В начале декабря в приемное отделение РКБ им Н. А. Семашко обратилась 69-летняя женщина, пожаловавшись на головокружение, рвоту и гнойные выделения из левого уха. После компьютерной томографии выяснилось, что у пенсионерки в ухе скопилось большое количества гноя, а при осмотре стало ясно, что причиной воспаления стал забытый кусочек ваты в ушном проходе.

Женщина заткнула ухо ватой и благополучно забыла про нее — в течение неизвестного времени вата гнила, воспаляя все вокруг — началась боль. Подумав, что у нее отит, женщина начала самостоятельно капать в ухо борный спирт — произошло расширение сосудов, воспаление по кровеносному руслу, инфекция проникла в мозг — и развился менингит, — говорится в сообщении.

Женщину экстренно госпитализировали, после чего она впала в кому. Врачи провели две сложные операции, чтобы спасти пациентку. Спустя несколько дней женщина пришла в себя, однако после перенесенного менингита у нее начался парез конечностей и афазия. Улучшить состояние пенсионерки помогли в неврологическом отделении: речь восстановилась, хоть и сохранилось нарушение координации движений.

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