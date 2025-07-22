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22 июля 2025 в 02:41

«Женщина скончалась»: врачи не нашли лекарств для оказания помощи пациентке

СК завел дело из-за смерти попавшей в машину скорой пациентки под Волгоградом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Вологодской области возбуждено уголовное дело после смерти 30-летней женщины, которой врачи не смогли своевременно оказать медицинскую помощь. По данным СК РФ по региону, бригада скорой помощи не имела необходимых лекарств, а в Кирилловской ЦРБ отсутствовали условия для экстренной госпитализации.

Исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Вологодской области Альберт Абдулмажитович Атабиев поручил Кирилловскому межрайонному следственному отделу провести процессуальную проверку и возбудить уголовное дело по статье 109 (причинение смерти по неосторожности) УК РФ, — говорится в сообщении ведомства.

Пациентка вызвала скорую помощь из-за приступа астмы, однако фельдшер прибыл без реанимационного оборудования и с минимальным набором медикаментов. По словам общественника Дмитрия Олегина, в машине не было даже кислородной маски, а в условиях аномальной жары отсутствовал кондиционер. После транспортировки в больницу женщина скончалась.

Расследование установит, на каком этапе медицинской помощи были допущены нарушения, приведшие к трагическому исходу.

Ранее в Башкирии нетрезвая женщина набросилась на врача скорой помощи, который приехал на вызов к ее сыну. Женщина вызвала медиков, когда семилетнему ребенку стало плохо.

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«Женщина скончалась»: врачи не нашли лекарств для оказания помощи пациентке
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