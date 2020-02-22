https://static.news.ru/photo/d0f72c12-5558-11ea-89a0-fa163e074e61_660.jpgФото: Водные спасатели Москвы. ГКУ
На северо-западе Москвы в районе Троице-Лыково женщина, гуляя с собакой, провалилась под лёд на Москве-реке. Спасатели оперативно вытащили их из воды и оказали женщине и псу первую помощь.
Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах спасли женщину, которая, прогуливаясь с собакой по реке Москва, провалилась под лёд, — сообщили РИА Новости в департаменте по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.
Как писал NEWS.ru, мужчина провалился под лёд на реке Десна. Его заметил вахтенный наблюдатель поисково-спасательной станции «Троицкая». Пострадавший катался на лыжах по льду. Сотрудник станции услышал крик о помощи и вызвал МЧС. Дежурная смена незамедлительно вышла по тревоге на воздушной подушке «Змей» к месту происшествия. Мужчину доставили на станцию и оказали первую помощь.