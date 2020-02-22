Фото: Водные спасатели Москвы. ГКУ

Пост экоактивистки из Швеции в поддержку тех, кто протестует против режима «чёрного неба» в Красноярске, не остался без внимания со стороны мэрии города. В пресс-службе администрации отметили, что не считают действия юной шведки провокацией.

Как отметили представители мэрии, к посту Тунберг отношение у городской власти «нормальное». Конечно, мы не расцениваем это как провокацию. Тема актуальна для горожан, поэтому получила такое широкое распространение в соцсетях....