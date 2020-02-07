Мужчина провалился под лёд на реке Десна. Его заметил вахтенный наблюдатель поисково-спасательной станции «Троицкая».
Пострадавший катался на лыжах по льду. Сотрудник станции услышал крик о помощи и вызвал МЧС.
Дежурная смена незамедлительно вышла по тревоге на воздушной подушке «Змей» к месту происшествия, —
цитируетсообщение ведомства РИА Новости.
Мужчину доставили на станцию и оказали первую помощь. Сейчас он ожидает сотрудников скорой.
Ранее NEWS.ru сообщал об инциденте в Тульской области. Спасатели вытащили из водоёма двоих рыбаков после того, как они провалились под лёд во время зимней рыбалки.
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