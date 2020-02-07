https://static.news.ru/photo/42869bfc-49d7-11ea-86f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Мужчина провалился под лёд на реке Десна. Его заметил вахтенный наблюдатель поисково-спасательной станции «Троицкая».

Пострадавший катался на лыжах по льду. Сотрудник станции услышал крик о помощи и вызвал МЧС.

Дежурная смена незамедлительно вышла по тревоге на воздушной подушке «Змей» к месту происшествия, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Мужчину доставили на станцию и оказали первую помощь. Сейчас он ожидает сотрудников скорой.

Ранее NEWS.ru сообщал об инциденте в Тульской области. Спасатели вытащили из водоёма двоих рыбаков после того, как они провалились под лёд во время зимней рыбалки.