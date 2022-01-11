Женщина попыталась похитить уголовное дело на сына из суда в Чите

Женщина попыталась похитить из здания Черновского районного суда в Чите уголовное дело, фигурантом которого является её сын, сообщает «МК в Чите» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР края. Вместе с супругом она угрожала следователю убийством, в отношении пары возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело по ст. 296 УК РФ «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказали в ведомстве.

Мать молодого человека поместят под стражу, отца — под домашний арест.

Сын супругов, из-за дела которого произошёл конфликт, обвиняется по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершённый с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Он, угрожая пневматическим пистолетом, заставил знакомую перевести ему на счёт 20 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что московские полицейские забрали у мужчины 1 млн рублей. По словам стражей порядка, они заподозрили его в том, что он «закладчик». Подозреваемые задержаны, их обвинили в грабеже в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.