Жена мэра Архангельска назвала работу мужа паршивой

Фото: Личная страница Дмитрия Морева в социальной сети ВКонтакте

Дмитрий Морев

Супруга главы Архангельска Дмитрия Морева написала в своей социальной сети, что его работа «паршивая», а город, в котором он трудится, — «проблемный». На комментарий обратили внимание журналисты портала 29.RU, они опубликовали сообщение в своем Telegram-канале.

Человек работает без выходных и отпусков, все здоровье уже угробил на этой паршивой должности в одном из самых проблемных городов страны, — написала Елена Морева.

Сам Дмитрий Морев не стал публично комментировать сообщение своей супруги. Пост главы Архангельска он занял с 9 ноября текущего года.

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