Зеркало рухнуло на маленькую девочку в холле жилого комплекса в Люберцах

Фото: shutterstock

Зеркало рухнуло на маленького ребёнка в холле подмосковного ЖК в Люберцах. Случившееся зафиксировала видеокамера наблюдения.

На кадрах видно, что девочка находилась в помещении со взрослыми. В какой-то момент она подошла к зеркалу в холле и дотронулась до него. После этого зеркало падает со стены.

Малышка не пострадала — родители успели быстро подхватить её и унести в сторону.

В этот же день на пляже «Парус» в Тамбове утонул шестилетний ребенок. Мальчик играл в зоне, которая отведена специально для детей, но в какой-то момент скрылся под водой. Спасти его не успели, он скончался.

Ранее сообщалось, что семья из трёх человек, в том числе ребёнок, пропала после катания на лодке по реке Чусовой в Пермском крае. На данный момент ведутся поиски людей.