Семья с ребёнком пропала после катания на лодке в Пермском крае

Фото: perm.sledcom.ru

Семья из трёх человек, в том числе ребёнок, пропала после катания на лодке по реке Чусовой в Пермском крае. Об этом сообщает областной СКР.

Следственными органами следственного управления СК России по Пермскому краю проводится доследственная проверка по факту исчезновения на реке мужчины, его супруги и их ребёнка, — говорится в сообщении областного ведомства.

По предварительным данным, семья во время катания на лодке оказалась в воде. После этого они пропали. На данный момент ведутся поиски людей. Следователи осматривают место происшествии и опрашивают очевидцев.

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