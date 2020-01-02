https://static.news.ru/photo/897cda90-2de3-11ea-ae10-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Два землетрясения зафиксированы в пятницу, 3 января, утром у западного и восточного берегов Камчатки. Наиболее сильное магнитудой 4,5 произошло в Охотском море на глубине 21 км.

Оно зафиксировано в 79 км западнее административного центра Корякского округа — пгт Палана. За час до него произошло землетрясение магнитудой 3,8 в Тихом океане на глубине 59 км. Оно находилось в 198 км от села Никольское на острове Беринга, сообщает Интерфакс.

Оба землетрясения не ощущались в населённых пунктах. Пострадавших и разрушений нет, угроза цунами отсутствует.

Ранее NEWS.ru сообщал, что геологическая служба Соединённых Штатов (USGS) сообщила о землетрясении у восточного побережья Японии. Магнитуда составила 5,6.