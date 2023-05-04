Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Камчатки

Фото: 41.mchs.gov.ru

Землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в акватории Тихого океана близ полуострова Камчатка. Об этом сообщили в местном филиале Единой геофизической службы РАН. Толчки произошли в 07:06 4 мая (22:06 мск 3 мая).

Расстояние от Петропавловска-Камчатского — 128 километров, глубина очага — 18,2 километра, — говорится в сообщении сейсмологов.

В настоящее время специалисты собирают информацию об ощутимости сейсмособытия. По словам местных жителей, они хорошо ощутили подземные толчки, их силу они оценивают в 3 балла.

Ранее в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН предупредили, что в регионе в последнее время наблюдается повышенная активность вулкана Шивелуч, который в начале апреля этого года уже несколько раз выбрасывал пепел. По данным ученых, на протяжении нескольких дней происходят землетрясения и растет новый лавовый купол.