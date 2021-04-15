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Землетрясение магнитудой 5 произошло рядом с Курилами

07:23, 16 апреля 2021
Фото: Henning Kaiser/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5 было зарегистрировано в акватории Тихого океана неподалёку от Курильских островов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

По имеющимся данным, очаг землетрясения находился в 170 километрах на юго-восток от вулканического острова Симушир. Глубина залегания составила 60 километров.

Информация об ощущаемости толчков не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее стало известно о том, что серия из пяти землетрясений произошла на юго-западе Японии. Угроза цунами ни при одном из них не была объявлена, сообщило национальное метеорологическое управление. Об этом писал NEWS.ru.

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