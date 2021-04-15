Землетрясение магнитудой 5 произошло рядом с Курилами

https://static.news.ru/photo/696f1bfc-7f62-11ea-9346-fa163e074e61_660.jpg Фото: Henning Kaiser/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5 было зарегистрировано в акватории Тихого океана неподалёку от Курильских островов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

По имеющимся данным, очаг землетрясения находился в 170 километрах на юго-восток от вулканического острова Симушир. Глубина залегания составила 60 километров.

Информация об ощущаемости толчков не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее стало известно о том, что серия из пяти землетрясений произошла на юго-западе Японии. Угроза цунами ни при одном из них не была объявлена, сообщило национальное метеорологическое управление. Об этом писал NEWS.ru.