Серия землетрясений произошла в Японии

Серия из пяти землетрясений произошла на юго-западе Японии. Угроза цунами ни при одном из них не была объявлена, сообщило национальное метеорологическое управление.
Эпицентр подземных толчков находился возле островов Токара, административно они относятся к префектуре Кагосима. Самые сильные из них были магнитудой 5 и 5,2.
В общей сложности за сутки в этом районе, по данным сейсмологов, произошло 32 землетрясения магнитудой выше 1,
Во всех случаях очаг залегал на глубине примерно 20 километров под дном Тихого океана. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
Сейчас метеорологическое управление изучает природу проявившейся сейсмической активности. Специалисты предупредили, что она может продлиться ещё несколько дней.
Ранее NEWS.ru писал о сейсмической активности у тихоокеанского побережья Мексики.