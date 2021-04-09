Серия землетрясений произошла в Японии

https://static.news.ru/photo/d1cc57f6-99e6-11eb-8309-96000091f725_660.jpg Фото: Ivan Damanik/Global Look Press

Серия из пяти землетрясений произошла на юго-западе Японии. Угроза цунами ни при одном из них не была объявлена, сообщило национальное метеорологическое управление.

Эпицентр подземных толчков находился возле островов Токара, административно они относятся к префектуре Кагосима. Самые сильные из них были магнитудой 5 и 5,2.

В общей сложности за сутки в этом районе, по данным сейсмологов, произошло 32 землетрясения магнитудой выше 1, передаёт ТАСС.

Во всех случаях очаг залегал на глубине примерно 20 километров под дном Тихого океана. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Сейчас метеорологическое управление изучает природу проявившейся сейсмической активности. Специалисты предупредили, что она может продлиться ещё несколько дней.

Ранее NEWS.ru писал о сейсмической активности у тихоокеанского побережья Мексики.