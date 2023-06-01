Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Камчатки

Фото: shutterstock.com

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в акватории у восточного побережья полуострова Камчатка. Оно было зафиксировано в четверг, 1 июня, в 02:01 по местному времени (18:01 мск 31 мая). Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Расстояние от Петропавловска-Камчатского — 385 километров, глубина — 46,3 километра, магнитуда — 5,2, — говорится в сообщении сейсмологов.

В настоящее время специалисты занимаются сбором информации относительно ощущаемости подземных толчков. Ряд местных жителей уже сообщили о том, что почувствовали землетрясение.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Утром 7 мая в акватории Тихого океана рядом с Камчаткой были зафиксированы два землетрясения. По данным управления МЧС по Камчатскому краю, их магнитуда составила 5,3 и 4,2 соответственно. В близлежащих населенных пунктах эти сейсмособытия не ощущались, угроза цунами не объявлялась.