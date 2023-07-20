Здание дворца культуры загорелось в Мариуполе

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Крупный пожар вспыхнул в полуразрушенном здании дворца культуры Металлургов в Мариуполе, сообщила пресс-служба МЧС ДНР. По данным ведомства, возгорание произошло из-за боевых действий.

Сегодня в 21.30 на линию «101» поступило сообщение о пожаре в полуразрушенном ранее, вследствие боевых действий, ДК «Металлургов» в г. Мариуполь, — говорится в сообщении МЧС.

К месту происшествия направлены спасательные службы. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. К тушению возгорания были привлечены четыре специальных отделения и один автомобиль. В настоящее время пожар ликвидирован. В результате происшествия жертв и пострадавших нет.

Ранее президент России Владимир Путин поручил разобраться в причинах пожара на полигоне в Кировском районе Крыма. Глава государства также призвал оказать помощь местным жителям и обеспечить их безопасность. По словам губернатора Крыма Сергея Аксенова, на объекте сдетонировали боеприпасы. При пожаре на полигоне никто не пострадал.

Ранее власти приняли решение эвакуировать более двух тысяч человек из зоны, прилегающей к полигону. Местным жителям пришлось покинуть свои дома на сутки.