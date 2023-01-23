Затоптавшего мужчину насмерть верблюда застрелили

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Верблюда, который насмерть затоптал сторожа охотничьей базы в Омской области, застрелили, пишет Telegram-канал SHOT. Местная жительница сообщила журналистам, что с животным расправился один из жителей деревни, который явился на место с ружьем. Об убийстве верблюда мужчину попросили соседи, испуганные произошедшим инцидентом.

Канал отмечает, что после изучения записей с камер наблюдения выяснилось, что мужчина стал первым бить животное по морде. Родственники погибшего уверены, что это был не акт агрессии. Они считают, что охранник просто хотел отогнать верблюда от автомобилей, которые он принялся топтать.

Ранее выяснилось, что животное сначала начало бодать 51-летнего мужчину, а затем повалило и стало топтать — из-за тяжелой открытой черепно-мозговой травмы пострадавший скончался.

Инцидент произошел21 января в районе деревни Приозерка Тюкалинского района. Правоохранительные органы выяснили, что база отдыха принадлежит предприятию «Завод сборного железобетона № 6». Его владельцем является застройщик Юрий Гуринов.

Как сообщалось прежде, нетрезвая женщина в приморском зоопарке «Чудесный» забралась в вольер ко льву, который набросился на нее и повредил ей руку, рассказали представители учреждения. Пострадавшая пришла в зоопарк с двумя друзьями. Сначала она решила зайти в подсобку к рабочим, но оказалась в вольере со львом Аристо. Она проникла туда, несмотря на табличку с надписью «За ограждения не заходить».