Заступившийся за незнакомца петербуржец получил три пули и ножевое ранение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга получил три пулевых ранения из травматического пистолета и ножевую рану во время потасовки у рюмочной, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам 38-летнего пострадавшего, драка началась из-за того, что он заступился за незнакомца.

После того как на россиянина совершили нападение, он самостоятельно добрался до дома. Карету скорой помощи вызвала мать пострадавшего. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали ранение грудной клетки и пневмоторакс (скопление воздуха в легких).

30 января возле бара «Гризли» в Санкт-Петербурге произошла массовая драка, в ходе которой охранники избили посетителей. Момент стычки попал на видео. На кадрах видно, как мужчины избивают других участников процесса, причем не только ногами и руками, но и палками. Предмет в руке одного из них также внешне похож на резиновую дубинку.

До этого в одном из московских кафе посетитель устроил драку, в ходе которой разделся и нокаутировал стоявшего рядом молодого человека. Пострадавший не проявлял агрессии, а, наоборот, пытался успокоить двух мужчин.