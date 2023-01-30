Массовая драка с агрессивными охранниками бара в Петербурге попала на видео

Фото: t.me/spb_police78

Возле бара «Гризли» в Санкт-Петербурге произошла массовая драка, передает портал 78.ru. По информации журналистов, агрессивные охранники избили посетителей. Момент стычки попал на видео. На кадрах видно, как мужчины избивают других участников процесса, причем не только ногами и руками, но и палками. Предмет в руке одного из них также внешне похож на резиновую дубинку.

Издание передает, что охранники сначала вытолкали двух парней из бара. Однако на этом они решили не останавливаться. Сотрудники заведения начали избивать двух молодых людей. В итоге оба пострадавших получили серьезные повреждения, пишет портал.

Причина конфликта на данный момент неизвестна. Информация о том, будут ли охранники наказаны за этот инцидент, также отсутствует.

Ранее в одном из московских кафе посетитель устроил драку, в ходе которой разделся и нокаутировал стоявшего рядом парня. Пострадавший не проявлял агрессии, а, наоборот, пытался успокоить двух мужчин.

Нанесший жесткий удар посетитель сначала отправил на пол того, с кем начался конфликт, затем сорвал с себя кофту и уронил другого участника событий.