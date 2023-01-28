Разбушевавшийся полуголый посетитель устроил драку в московском кафе

В одном из московских кафе полуголый посетитель устроил драку, передает Telegram-канал «Москва с огоньком». Во время конфликта с другими посетителями заведения мужчина снял с себя кофту и продолжил выяснять отношения голым по пояс.

28 января появилось видео, на котором мужчина в вагоне московского метро избивает ногами двоих пассажиров. На кадрах видно, что сидящие в вагоне люди предпочли не вмешиваться в происходящее.

Позже стало известно, что полиция проверит обстоятельства избиения пассажиров в московском метро. В МВД уточнили, что пока с заявлением в правоохранительные органы никто не обращался.

26 января в столичной подземке произошла драка между женщиной и молодым человеком, который курил в вагоне вейп. Видео инцидента попало в Сеть. На кадрах женщина ругается и пытается выхватить у молодого человека гаджет, но тот сопротивляется.