Застрявших на Эльбрусе туристов спустили с горы

Фото: mchskbr/t.me

Застрявших на Эльбрусе туристов спустили с горы, сообщили в Telegram-канале МЧС по Кабардино-Балкарии. Там уточнили, что спустили четырех туристов на высоту 3800 метров, где они отказались от дальнейшей помощи.

Спасатели эвакуировали зарегистрированную группу из четырех человек на высоту 3800 метров, где от дальнейшей помощи они отказались. На поисково-спасательные работы привлекались спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в составе пяти человек и одной единицы техники, — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что группа из четырех человек не могла спуститься с Эльбруса из-за плохой погоды.

В марте на Эльбрусе погиб 37-летний турист из Тулы Сергей Гавриков. Он отправился покорять вершину без специального снаряжения, с собой у него был только небольшой рюкзак. Тело замерзшего насмерть мужчины было обнаружено на высоте пяти тысяч метров.

Несчастные случаи на Эльбрусе связаны преимущественно с неподготовленностью туристов и гидов, заявил исполнительный директор корпорации «Кавказ.рф» Хасан Тимижев. Он отметил, что в скором времени появится система, по которой в качестве гидов для сопровождения на гору будут отбираться профессионалы.