Турист из Тулы пытался покорить Эльбрус в кроссовках и замерз насмерть

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Поиски туриста из Тулы, который пропал на Эльбрусе, завершились трагически. Как сообщает KP.RU, 3 марта на высоте пять тысяч метров спасатели обнаружили тело 37-летнего Сергея Гаврикова.

Он отправился на восхождение без соответствующей экипировки и только в кроссовках. На кадрах, опубликованных в интернете, видно, что с собой у него был только небольшой рюкзак. Мужчина замерз насмерть. Тело было транспортировано на поляну Азау и передано сотрудникам полиции.

Информация о его пропаже поступила спасателям утром 2 марта. В поисках пропавшего задействовали 10 человек и две единицы техники, однако из-за плохой погоды поиск был прекращен в 14:30. 3 марта поиски возобновились в 9 часов утра, в 14:00 тело было обнаружено.

Незадолго до этого в МЧС по Кабардино-Балкарии рассказали, что трое сноубордистов вызвали сход лавины на Эльбрусе вблизи ущелья Терскол после спуска по немаркированной трассе. По предварительным данным, никто из них не пострадал. К ним также были отправлены восемь спасателей и две единицы техники.

В начале мая на Кубани спасатели МЧС эвакуировали незарегистрированную туристическую группу из 75 человек, включая 60 детей. Причиной стало ухудшение погоды и подъем уровня воды в реке, из-за чего команда осталась заблокирована.