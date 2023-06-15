Названа причина несчастных случаев на Эльбрусе «Кавказ.рф»: несчастные случаи на Эльбрусе связаны с неподготовленностью туристов

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Туристы начинают подъем на Эльбрус

Несчастные случаи на Эльбрусе связаны с неподготовленностью туристов и гидов, заявил NEWS.ru исполнительный директор корпорации «Кавказ.рф» Хасан Тимижев. Он отметил, что в скором времени появится система, по которой в качестве гидов для сопровождения на гору будут отбираться профессионалы.

Самое главное, почему у нас бывают трагические случаи, когда неподготовленные туристы и гиды идут туда без должной акклиматизации, без соответствующего контроля за погодными условиями. Необходимо создать систему, которая позволила бы отбирать и подготавливать, в том числе, чтобы туда ходили профессионалы в виде гидов. Уже есть соответствующие поручения, уже нормативки готовятся, уже прорабатываются, — сказал он.

Тимижиев отметил, что Эльбрус не станут закрывать для туристов. По его словам, гора — это уникальная точка притяжения. Он добавил, что задача состоит в том, чтобы сделать восхождение комфортным и безопасным. Тимижев сообщил, что тропу на Эльбрус будут благоустраивать, создавать на ней убежища на случай непогоды.

Ранее в МЧС по Кабардино-Балкарии рассказали, что трое сноубордистов вызвали сход лавины на Эльбрусе вблизи ущелья Терскол после спуска по немаркированной трассе. По предварительным данным, никто из них не пострадал. К ним также были отправлены восемь спасателей и две единицы техники.