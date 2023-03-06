Toyota с шестью туристами сорвалась со скалы в Приэльбрусье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Toyota с шестью туристами упал в высокогорное озеро Гижгит в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Отмечается, что два человека погибли, один пострадал.

В 12:10 6 марта поступило сообщение о том, что в Эльбрусском районе, сельском поселении Былыме, в озеро Гижгит упал автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. По предварительной информации, в машине находилось шесть человек, — говорится в сообщении.

В управлении МЧС сообщили, что спасатели прибыли на место. Идут работы по эвакуации тел погибших.

Незадолго до этого в МЧС по Кабардино-Балкарии рассказали, что трое сноубордистов вызвали сход лавины на Эльбрусе вблизи ущелья Терскол после спуска по немаркированной трассе. По предварительным данным, никто из них не пострадал. К ним также были отправлены восемь спасателей и две единицы техники.