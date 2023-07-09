Четверо туристов застряли на Эльбрусе из-за непогоды

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Группа из четырех человек не может спуститься с Эльбруса из-за плохой погоды, сообщается в Telegram-канале главка МЧС по Кабардино-Балкарской Республике. На помощь им отправилась группа спасателей.

В ведомстве уточнили, что сигнал о помощи был получен от туристов днем 9 июля. Они находятся на высоте 5,3 тысячи метров.

На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве пяти человек и одной единицы техники, — говорится в сообщении.

В марте на Эльбрусе погиб 37-летний турист из Тулы Сергей Гавриков. Он отправился покорять вершину без специального снаряжения, с собой у него был только небольшой рюкзак. Тело замерзшего насмерть мужчины было обнаружено на высоте пяти тысяч метров.

Несчастные случаи на Эльбрусе связаны преимущественно с неподготовленностью туристов и гидов, заявил исполнительный директор корпорации «Кавказ.рф» Хасан Тимижев. Он отметил, что в скором времени появится система, по которой в качестве гидов для сопровождения на гору будут отбираться профессионалы.

Эксперт добавил, что закрывать гору для туристов не следует. Необходимо сделать восхождение комфортным и безопасным. С этой целью тропу на Эльбрус будут благоустраивать, создавать на ней убежища на случай непогоды.