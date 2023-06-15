Стало известно, закроют ли Эльбрус для туристов В «Кавказ.рф» рассказали, что Эльбрус не закроют для туристов

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Гора Эльбрус

Эльбрус не станут закрывать для туристов, заявил NEWS.ru исполнительный директор корпорации «Кавказ.рф» Хасан Тимижев. По его словам, гора – это уникальная точка притяжения.

Закрыть Эльбрус и не пускать туда людей, на мой взгляд, это неправильно. Потому что Эльбрус – это не гора отдельно взятого посёлка Эльбрус, или отдельно взятых Кабардино-Балкарии и Российской Федерации. Это – уникальная точка притяжения, и ее уникальность заключается в том, что есть Эльбрус, и люди хотят туда взойти, покорить его, получить непередаваемые впечатления, — заявил Тимижев.

Он добавил, что задача состоит в том, чтобы сделать восхождение комфортным и безопасным. Тимижев сообщил, что тропу на Эльбрус будут благоустраивать, создавать на ней убежища на случай непогоды.

Ранее в МЧС по Кабардино-Балкарии рассказали, что трое сноубордистов вызвали сход лавины на Эльбрусе вблизи ущелья Терскол после спуска по немаркированной трассе. По предварительным данным, никто из них не пострадал. К ним также были отправлены восемь спасателей и две единицы техники.

Также сообщалось, что поиски туриста из Тулы, который пропал на Эльбрусе, завершились трагически. 3 марта на высоте пять тысяч метров спасатели обнаружили тело 37-летнего Сергея Гаврикова. Он отправился на восхождение без соответствующей экипировки и только в кроссовках. На кадрах, опубликованных в интернете, видно, что с собой у него был только небольшой рюкзак.