Силовики с полипропиленовыми трубами вышли на улицы Грозного в первый день «жёсткого карантина», который глава республики Рамзан Кадыров объявил, чтобы остановить распространение коронавируса.

По информации «Новой газеты», люди в полицейской форме дежурят у подъездов и на дорогах. Они вытаскивают из машин граждан без медицинских масок, избивают. Спикер чеченского парламента Магомед Даудов и глава...