Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв запретил жителям области покидать дома из-за коронавируса. Ограничения начали действовать с 20:00 воскресенья 29 марта.
Сидеть дома — это девиз, который сейчас известен каждой семье. К сожалению, не все его соблюдают. Сегодня с 20:00 мы закрываем все парки, детские площадки, из дома можно будет выходить только, чтобы поехать на работу, — заявил Воробьёв в обращении к гражданам.
Согласно постановлению губернатора, жители области смогу выходить из дома только в ближайшие магазины, для выгула собак, на работу. Ограничения не коснутся медработников, полицейских и других служащих, задействованных в борьбе с эпидемией.
По информации Роспотребнадзора, число заражённых в Подмосковье достигло 112 человек.
Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России достигло 1,5 тысячи человек, увеличившись на 270 за минувшие сутки. С 28 марта в большинстве регионов не работают все учреждения сферы услуг, кроме продуктовых магазинов и аптек.
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