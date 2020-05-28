Замглавы горздрава Екатеринбурга подхватил коронавирус

https://static.news.ru/photo/553df774-77b1-11ea-8279-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один из заместителей главы управления здравоохранения мэрии Екатеринбурга заразился новой коронавирусной инфекцией.

В управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга у одного из заместителей руководителя действительно сегодня выявлено заболевание COVID-19, — сообщили в оперативном штабе региона.

Чиновник изолирован в одном из центров временного размещения для бессимптомных больных. Он продолжает работать в дистанционном режиме. Круг его контактов отрабатывается.

Горздрав продолжит работу в штатном режиме после того, как в здание проведут дезинфекцию, передаёт РИА Новости.

Сейчас в мире более 5,7 млн заразились COVID-19, более 359 тысяч умерли, более 2,5 млн выздоровели. В России насчитывается более 379 050 подтверждённых случаев COVID-19. Выздоровели 150 993 пациента, жертвами опасного заболевания стали 4142 человека.

Как ранее писал NEWS.ru, в администрации Екатеринбурга пояснили, почему на фото с мероприятия по закладке капсулы времени в Академическом районе мэр города Александр Высокинский и депутаты Мосгордумы были без масок.