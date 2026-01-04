Загруженный под завязку легковушками автовоз сгорел дотла Автовоз с легковыми машинами сгорел на трассе в Красноярском крае

Автомобилевоз с восьмью легковыми машинами сгорел на трассе в Красноярском крае, сообщили ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МЧС. По информации ведомства, в результате инцидента в районе поселка Сухая Балка не пострадали люди.

Сгорел автовоз с легковыми автомобилями на площади 60 кв. метров. Погибших, пострадавших нет, — уточнила собеседница агентства.

В ведомстве рассказали, что сообщение о пожаре поступило в экстренные службы 4 января в 13:12 по местному времени. В тушении огня приняли участие 12 человек личного состава, а также три спецавтомобиля.

Ранее в Дзержинске Нижегородской области праздничный фейерверк пробил окно, влетел в квартиру и взорвался. В результате в комнате вспыхнул огонь, уничтоживший часть вещей. На место происшествия прибыли спасатели МЧС из Нижегородской области, которые успешно ликвидировали пожар. Обошлось без пострадавших.

Ранее в Санкт-Петербурге шестилетний ребенок получил травму во время новогодних праздников — у него взорвался фейерверк во дворе дома. Мальчик был доставлен в клинику СПбГПМУ с рваной раной левой кисти. Врачи провели операцию, обработав повреждение и установив необходимые конструкции для восстановления. Медики прогнозировали полное восстановление функций руки ребенка.