Загоревшийся в Саратове трамвай потушили из бутылки лимонада

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Загоревшийся в Саратове трамвай потушили из бутылки лимонада, сообщает «Газета.Ru». Возгорание произошло 18 июля в первом вагоне трамвая маршрута № 3. Как рассказала свидетельница Ольга Кузнецова, огонь потушил водитель, а трамваи в городе загораются частенько.

Бутылка была вынесена водителем из его кабины. Лимонад это был или что-то другое — неизвестно, но не чистая вода точно. Никто не пострадал, но, насколько я понимаю, это частый случай происшествий в трамваях. Ранее сын ехал в девятом номере в сторону Политеха и не доехал по той же причине, — сказала местная жительница.

Был ли в трамвае огнетушитель, она не знает.

Ранее стало известно, что девушка задула бензобак, загоревшийся на заправке в Новосибирске. Когда она открыла крышку, оттуда вырвалось пламя, но девушка просто задула его за несколько секунд. К моменту, когда из машины вышла пассажирка, огонь уже исчез.

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов посоветовал при чрезвычайной ситуации, например при пожаре в автобусе или любом другом виде общественного транспорта, сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Он добавил, что следует обращать внимание на аварийные выходы из транспорта.