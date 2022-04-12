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Девушка задула загоревшийся на заправке бензобак

12:21, 12 апреля 2022
Девушка задула загоревшийся на заправке бензобак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Девушка задула бензобак, загоревшийся на заправке в Новосибирске, сообщает «Сиб.фм». Когда она открыла крышку, оттуда вырвалось пламя, но девушка просто задула его за несколько секунд. К моменту, когда из машины вышла пассажирка, огонь уже исчез.

Видео произошедшего на автозаправочной станции на Колыванском шоссе опубликовали в соцсетях 11 апреля.

Новосибирцы в комментариях восхитились хладнокровием «просто русской женщины». Кто-то объяснил, что возгорание топливного бака могло случиться из-за статического электричества.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Курской области рассказали, что автомобиль выгорает дотла за 4–6 минут. Поэтому, оказавшись рядом с пылающим транспортным средством, необходимо как можно быстрее отбежать на безопасное расстояние — 10–15 метров.

Если пошёл дым из-под капота, то открывать его нужно осторожно, чтобы из-под него не полыхнуло пламя. Из-за притока воздуха огонь может разгореться сильнее. Затем направить струю огнетушителя на возгорание, постепенно отвоёвывая у огня пространство. Можно возить с собой кусок старого одеяла, чтобы можно было накинуть его на огонь, сообщили в МЧС.

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